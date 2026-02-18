रोबोडॉग विवाद के बाद AI इंपैक्ट समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को किया गया बाहर

विवाद रोबोट डॉग को लेकर क्या था विवाद? रिपोर्ट्स के मुताबिक, AI इंपैक्ट समिट में दिखाया गया AI रोबोटिक डॉग असल में चीन की कंपनी यूनिट्री का Go2 मॉडल था। आलोचकों ने आरोप लगाया कि इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी को देश में विकसित तकनीक की तरह पेश किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह मुद्दा तेजी से चर्चा में आया। कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इसे स्वदेशी इनोवेशन के रूप में दिखाया गया था।

सफाई यूनिवर्सिटी ने दी थी सफाई विवाद बढ़ने पर यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा कि उसने रोबोडॉग बनाने का कभी दावा नहीं किया। संस्थान ने स्पष्ट किया कि डिवाइस को शैक्षणिक उद्देश्य से खरीदा गया था और छात्रों को नई तकनीक समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। बयान में कहा गया कि उनका लक्ष्य भविष्य में भारत में ऐसी तकनीक विकसित करने की क्षमता तैयार करना है, न कि गलत दावा करना।

Advertisement