बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाविश अग्रवाल के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है

ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल के गिरफ्तारी वारंट पर रोक, शेयरों में आया उछाल

क्या है खबर?

गोवा स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भाविश अग्रवाल के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। यह वारंट दक्षिण गोवा के जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी किया गया था। इसके बाद बुधवार को कंपनी के शेयरों में उछाल आया है। सुबह करीब 9:25 बजे शेयर 3.6 फीसदी बढ़कर 29 रुपये/शेयर पर कारोबार कर रहे थे। पिछले सत्र में 2.5 फीसदी गिरकर 28.11 रुपये/शेयर पर बंद हुआ था।