विजय वर्मा की 'मटका किंग' की रिलीज पर आया अपडेट

विजय वर्मा की वेब सीरीज 'मटका किंग' OTT पर कब-कहां होगी स्ट्रीम?

लेखन ज्योति सिंह 11:21 am Feb 18, 202611:21 am

क्या है खबर?

अभिनेता विजय वर्मा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'मटका किंग' OTT पर प्रीमियर करने जा रही है जिसका इंतजार पिछले साल से किया जा रहा था। इस सीरीज का नाम भले ही दिलचस्प हो, लेकिन कहानी 1960 के दशक पर आधारित क्राइम और ड्रामे से भरपूर होगी। जून, 2024 में घोषित 'मटका किंग' नागराज मंजुले द्वारा निर्मित है, जो 'झुंड' और 'सैराट' जैसी फिल्में बना चुके हैं।