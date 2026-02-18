राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा, 16 मार्च को होगा मतदान

चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन 5 मार्च को होगा। इसके अगले दिन 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। मतगणना 5 बजे से शुरू होगी। बता दें कि अप्रैल में कई दिग्गज सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है।

चुनाव

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का भी कार्यकाल होगा खत्म

महाराष्ट्र से प्रियंका चतुर्वेदी, शरद पवार, रामदास अठावले, ओडिशा से ममता मोहांता, मुजिबुल्ला खान, सुजीत कुार, निरंजन बिशी, तमिलनाडु से एम थंबीदुरई, तिरुचि शिवा, कनिमोझी, पश्चिम बंगाल से साकेत गोखले, सुब्रत बख्शी, असम से रामेश्वर तेली, बिहार से अमरेंद्र सिंह धारी, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, हरीवंश नारायण सिंह, छत्तीसगढ़ से कवि तेजपाल सिंह, फूलो देवी नेताम, हरियाणा से किरण चौधरी, हिमाचल प्रदेश से इंदु बाला गोस्वामी, तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और केआर सुरेश रेड्डी समेत अन्य शामिल हैं।