गगनयान मिशन में हो सकती है देरी, क्या है वजह?

वजह हवाई से वापस लिया आवेदन ISRO ने हवाई में एक ग्राउंड स्टेशन के उपयोग के लिए आवेदन किया था। यह गगनयान के प्रारंभिक कक्षा संचालन में सहायता प्रदान करेगा। आवेदन 9 जनवरी को FCC के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 3 दिन बाद 12 जनवरी को आवेदन वापस ले लिया गया। इस वापसी से मिशन में संभावित देरी की अटकलें लगने लगीं। यह वापसी PSLV-C62 रॉकेट के असफल प्रक्षेपण के साथ हुई। रॉकेट के उड़ान के दौरान विफल होने से 16 उपग्रह नष्ट हो गए।

मिशन क्या है मिशन? गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। यह 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाएगा। मानवयुक्त यह मिशन अंतरिक्ष में लगभग 3 दिनों तक चलेगा। पहली मानवरहित उड़ान G1 सभी प्रणालियों का परीक्षण करेगी। इसमें व्योमत्रा नामक एक मानवरूपी रोबोट को परीक्षण यात्री के रूप में शामिल किया जाएगा। इसमें ISRO के मानव-योग्य प्रक्षेपण यान MK3 का उपयोग किया जाएगा। यह रॉकेट हाल ही में विफल हुए PSLV से अलग है।

Advertisement