8 पैटर्न से बनता है पक्षियों का मधुर संगीत, वैज्ञानिकों ने लगाया पता

पक्षी आमतौर पर अपने संगीत में लगभग 5 मोटिफ जोड़ते हैं और हालात, जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव करते रहते हैं।

गर्मकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले पक्षी सरल धुनें चुनते हैं, जो घनी हरियाली को चीर सकें, वहीं समशीतोष्ण क्षेत्रों के पक्षी अपने छोटे प्रजनन काल के दौरान रचनात्मक होकर जटिल गीत गाते हैं।

बड़े पक्षी अपनी बात सरल रूप में रखते हैं, छोटे पक्षी अपनी आवाज को और भी आकर्षक बना कर दिखाते हैं, खासकर जब साथियों के लिए मुकाबला तेज होता है।

यह शोध हमें बताता है कि पक्षी जिंदा रहने के लिए अपने संचार में कैसे बदलाव लाते हैं और उनकी विविधता को बचाना क्यों जरूरी है?