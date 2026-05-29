बेपिरोवायरसिन ने जगाई हेपेटाइटिस B के उपचार की उम्मीद टेक्नोलॉजी May 29, 2026

स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली है। बेपिरोवायरसिन नाम की एक नई प्रायोगिक दवा ने क्रोनिक हेपेटाइटिस B के इलाज के लिए बड़ी उम्मीद जगाई है। 2 अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों से पता चला है कि जिन मरीजों को यह दवा दी गई, उनमें से करीब 5 में से एक मरीज के शरीर में दवा इंजेक्ट करने के 6 महीने बाद तक वायरस का कोई निशान नहीं मिला।

हेपेटाइटिस B की दवाओं के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। यह बीमारी दुनियाभर में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है और गंभीर लीवर की बीमारी का कारण बन सकती है, इसलिए यह एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला कदम है।