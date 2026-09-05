जालसाजों ने बॉस बनकर धोखाधड़ी करने का निकाला नया तरीका

ये धोखेबाज असली दिखने के लिए कंपनियों के लोगो की कॉपी कर लेते हैं और प्रोफाइल के नाम या ईमेल एड्रेस में थोड़ा-बहुत बदलाव कर देते हैं।

केवल किसी फोटो या ईमेल पर भरोसा न करें। पैसे भेजने से जुड़ी किसी भी अनुरोध को हमेशा किसी ऐसे फोन नंबर या दूसरे माध्यम से पुष्टि करें, जिसे आप जानते हैं।

अगर, आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत इसकी शिकायत करें। एक छोटी-सी जांच आपको अपने पैसों के नुकसान से बचा सकती है।