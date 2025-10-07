भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया गया है (तस्वीर: एक्स/@NobelPrize)

इन 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, जानिए क्या की थी खोज

क्या है खबर?

2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन पुरस्कारों की घोषणा 7 अक्टूबर को स्टॉकहोम में की गई। उन्हें यह पुरस्कार विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया है। तीनों शोधकर्ता अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। पिछले साल जॉन जे हॉपफील्ड और जेफ्री हिंटन को संयुक्त भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।