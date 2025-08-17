फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है (तस्वीर: एक्स/@Niteshblogs)

फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु की फैक्ट्री में शुरू किया परिचालन, जानिए कौनसा मॉडल बना रही

क्या है खबर?

ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज फॉक्सकॉन ने अपनी बेंगलुरु स्थित फैक्ट्री में छोटे पैमाने पर आईफोन 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, "फॉक्सकॉन बेंगलुरु यूनिट ने आईफोन 17 के उत्पादन के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। यह चेन्नई यूनिट के अतिरिक्त है।" चीन के बाहर यह आईफोन की सबसे बड़ी निर्माता की दूसरी सबसे बड़ी यूनिट है, जिसे 2.8 बिलियन डॉलर (लगभग 25,000 करोड़ रुपये) के निवेश से स्थापित किया जा रहा है।