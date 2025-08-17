फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु की फैक्ट्री में शुरू किया परिचालन, जानिए कौनसा मॉडल बना रही
क्या है खबर?
ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज फॉक्सकॉन ने अपनी बेंगलुरु स्थित फैक्ट्री में छोटे पैमाने पर आईफोन 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, "फॉक्सकॉन बेंगलुरु यूनिट ने आईफोन 17 के उत्पादन के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। यह चेन्नई यूनिट के अतिरिक्त है।" चीन के बाहर यह आईफोन की सबसे बड़ी निर्माता की दूसरी सबसे बड़ी यूनिट है, जिसे 2.8 बिलियन डॉलर (लगभग 25,000 करोड़ रुपये) के निवेश से स्थापित किया जा रहा है।
योजना
ऐपल की उत्पादन बढ़ाने को लेकर क्या है योजना?
सैकड़ों चीनी इंजीनियर्स के अचानक वापस चले जाने के कारण उत्पादन में कुछ समय के लिए रुकावट आई थी। फॉक्सकॉन इस कमी को पूरा करने के लिए ताइवान सहित विभिन्न स्थानों से विशेषज्ञों को लाने में सफल रही है। सूत्रों के अनुसार, ऐपल की 2024-25 में लगभग 3.5-4 करोड़ यूनिट से इस वर्ष आईफोन उत्पादन को बढ़ाकर 6 करोड यूनिट करने की योजना है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने भारत में 60 प्रतिशत अधिक आईफोन असेंबल किए।
हिस्सेदारी
दूसरी तिमाही में कितनी रही हिस्सेदारी?
2025 की पहली छमाही में भारत में ऐपल की आपूर्ति सालाना 21.5 प्रतिशत बढ़कर 59 लाख यूनिट हो गई और इस दौरान आईफोन 16 देशभर में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। दूसरी तिमाही के दौरान भारत में आईफोन की आपूर्ति सालाना 19.7 प्रतिशत बढ़ी, जिससे देश के स्मार्टफोन बाजार में इसकी हिस्सेदारी 7.5 प्रतिशत हो गई। IDC के अनुसार, जून तिमाही के दौरान भारत में स्मार्टफोन बाजार का नेतृत्व वीवो ने किया, जिसने 19 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की।