एक्मे वेदर ऐप मौसम से संबंधित कई जानकारी प्रदान करती है

ऐपल की पूर्व टीम ने लॉन्च किया नया मौसम ऐप, देगी कई मजेदार जानकारी

क्या है खबर?

ऐपल की पूर्व टीम ने मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली नई एक्मे वेदर ऐप लॉन्च की है। यह ऐप इंद्रधनुष और खूबसूरत सूर्यास्त जैसी मजेदार सूचनाओं सहित कई अनूठी मौसम सूचनाएं भी प्रदान करेगा। इस टीम ने डार्क स्काई मौसम ऐप बनाया था, जिसे मार्च, 2020 में ऐपल को बेच दिया। इसके बारे में टीम का दावा है कि यह डार्क स्काई और अन्य आम ऐप्स की तुलना में बेहतर और अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमान प्रदान करता है।