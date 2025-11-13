भूल गए हैं अपना वाई-फाई पासवर्ड? यहां जानें कैसे लगाएं पता

आज की दुनिया में इंटरनेट हर काम के लिए जरूरी हो गया है, लेकिन कई बार लोग अपना वाई-फाई पासवर्ड भूल जाते हैं क्योंकि डिवाइस खुद-ब-खुद कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में नया मोबाइल जोड़ना हो या किसी दोस्त को नेटवर्क शेयर करना हो, पासवर्ड याद न होना परेशानी बढ़ा देता है। अच्छी बात यह है कि अलग-अलग डिवाइस आपके वाई-फाई की जानकारी सुरक्षित रखते हैं, जिसे कुछ आसान तरीकों से वापस पाया जा सकता है।

#1 विंडोज पर पासवर्ड देखने का तरीका विंडोज कंप्यूटर आपके जुड़े हुए वाई-फाई नेटवर्क का पासवर्ड सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर इसे देखा जा सकता है। कंट्रोल पैनल खोलकर नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर में जाएं, फिर अपने नेटवर्क के गुण में जाकर सुरक्षा टैब चुनें। यहां 'शो कैरेक्टर' पर टिक करते ही पासवर्ड दिखाई देता है। कमांड प्रॉम्प्ट में भी एक साधारण कमांड डालकर पासवर्ड देखा जा सकता है, जिससे प्रक्रिया तेज और आसान बन जाती है।

#2 मैकOS और एंड्रॉयड में पासवर्ड कैसे देखें? मैक में वाई-फाई पासवर्ड देखने के लिए कीचेन एक्सेस नाम का बिल्ट-इन टूल होता है, जहां नेटवर्क का नाम खोजकर 'शो पासवर्ड' पर क्लिक किया जाता है। एंड्रॉयड फोन सीधे पासवर्ड नहीं दिखाते, लेकिन QR कोड के जरिए पासवर्ड शेयर करने की सुविधा देते हैं। सेटिंग्स में जाकर वाई-फाई खोलें और 'शेयर' चुनें, इसके बाद स्क्रीन पर दिखने वाला QR कोड पासवर्ड देखने और शेयर करने में मदद करता है।