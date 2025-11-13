भूल गए हैं अपना वाई-फाई पासवर्ड? यहां जानें कैसे लगाएं पता
क्या है खबर?
आज की दुनिया में इंटरनेट हर काम के लिए जरूरी हो गया है, लेकिन कई बार लोग अपना वाई-फाई पासवर्ड भूल जाते हैं क्योंकि डिवाइस खुद-ब-खुद कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में नया मोबाइल जोड़ना हो या किसी दोस्त को नेटवर्क शेयर करना हो, पासवर्ड याद न होना परेशानी बढ़ा देता है। अच्छी बात यह है कि अलग-अलग डिवाइस आपके वाई-फाई की जानकारी सुरक्षित रखते हैं, जिसे कुछ आसान तरीकों से वापस पाया जा सकता है।
#1
विंडोज पर पासवर्ड देखने का तरीका
विंडोज कंप्यूटर आपके जुड़े हुए वाई-फाई नेटवर्क का पासवर्ड सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर इसे देखा जा सकता है। कंट्रोल पैनल खोलकर नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर में जाएं, फिर अपने नेटवर्क के गुण में जाकर सुरक्षा टैब चुनें। यहां 'शो कैरेक्टर' पर टिक करते ही पासवर्ड दिखाई देता है। कमांड प्रॉम्प्ट में भी एक साधारण कमांड डालकर पासवर्ड देखा जा सकता है, जिससे प्रक्रिया तेज और आसान बन जाती है।
#2
मैकOS और एंड्रॉयड में पासवर्ड कैसे देखें?
मैक में वाई-फाई पासवर्ड देखने के लिए कीचेन एक्सेस नाम का बिल्ट-इन टूल होता है, जहां नेटवर्क का नाम खोजकर 'शो पासवर्ड' पर क्लिक किया जाता है। एंड्रॉयड फोन सीधे पासवर्ड नहीं दिखाते, लेकिन QR कोड के जरिए पासवर्ड शेयर करने की सुविधा देते हैं। सेटिंग्स में जाकर वाई-फाई खोलें और 'शेयर' चुनें, इसके बाद स्क्रीन पर दिखने वाला QR कोड पासवर्ड देखने और शेयर करने में मदद करता है।
#3
आईफोन में पासवर्ड और सुरक्षा सुझाव
आईफोन या आईपैड पर वाई-फाई पासवर्ड देखना आसान है, क्योंकि iOS 16 या बाद के वर्जन में यह फीचर सीधे सेटिंग्स में उपलब्ध है। वाई-फाई खोलकर नेटवर्क के आगे दिए 'i' आइकन पर टैप करें और पासवर्ड सेक्शन चुनें, इसके बाद फेस ID से पुष्टि करते ही पासवर्ड दिखने लगता है। बेहतर सुरक्षा के लिए पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें, समय-समय पर पासवर्ड बदलें और राउटर की जानकारी सुरक्षित जगह पर नोट करके रखें।