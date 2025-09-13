विदेशी निवेशकों ने 8 सप्ताह बाद भारतीय बाजार में खरीदारी पर जोर दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में किया निवेश, 8 सप्ताह बाद बदली सोच

क्या है खबर?

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारतीय शेयर बाजार में 8 सप्ताह से चले आ रहे बिकवाली के सिलसिला तोड़ दिया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) के आंकड़ों के अनुसार, FPI ने 12 सितंबर को समाप्त 4 दिवसीय कारोबारी अवधि के दौरान सभी परिसंपत्ति वर्गों में 1,484.99 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की है। यह 8 सप्ताहों तक विदेशी निवेशकों की बिकवाली के लंबे दौर के बाद मिश्रित वैश्विक और घरेलू संकेतों के बीच धारणा में सतर्क बदलाव को दर्शाता है।