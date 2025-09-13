विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में किया निवेश, 8 सप्ताह बाद बदली सोच
क्या है खबर?
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारतीय शेयर बाजार में 8 सप्ताह से चले आ रहे बिकवाली के सिलसिला तोड़ दिया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) के आंकड़ों के अनुसार, FPI ने 12 सितंबर को समाप्त 4 दिवसीय कारोबारी अवधि के दौरान सभी परिसंपत्ति वर्गों में 1,484.99 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की है। यह 8 सप्ताहों तक विदेशी निवेशकों की बिकवाली के लंबे दौर के बाद मिश्रित वैश्विक और घरेलू संकेतों के बीच धारणा में सतर्क बदलाव को दर्शाता है।
उतार-चढ़ाव
इक्विटी सेगमेंट में हुआ उतार-चढ़ाव
पिछले सप्ताह के दौरान इक्विटी सेगमेंट में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसमें FPI ने इक्विटी में 2,825.39 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी दर्ज की है। 12 सितंबर को बिकवाली विशेष रूप से अधिक रही, जब FPI ने अकेले इक्विटी से 3,413.59 करोड़ रुपये निकाले, जिससे 11 सितंबर को दर्ज 4,494.14 करोड़ रुपये की बड़ी खरीदारी रद्द हो गई। ऋण बाजार मुख्य आधार रहे, जिसमें विदेशी निवेशकों ने 4,337.64 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया।
निवेश पैटर्न
हर दिन बदला निवेश का पैटर्न
फुली एक्सेसिबल रूट (FAR) ऋण सेगमेंट में 3,335.13 करोड़ रुपये का अधिकतम निवेश हुआ, जबकि सामान्य सीमा ऋण श्रेणी में 326.74 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। अलग-अलग कारोबारी दिनों में निवेश का पैटर्न अनिश्चित रहा। 9 सितंबर को 1,823.52 करोड़ रुपये की बिकवाली दर्ज हुई। उसके बाद 10 सितंबर को 553.72 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो 11 सितंबर को बढ़कर 5,213.37 करोड़ हो गया। फिर अगले दिन 3,053.08 करोड़ रुपये की निकासी हुई है।