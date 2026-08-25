ऐपल के इवेंट में देखने को मिलेंगे फोल्डेबल आईफोन सहित कई उत्पाद
टेक्नोलॉजी
सितंबर में होने वाला ऐपल का इवेंट काफी रोमांचक रहने वाला है। उम्मीद है कि इसमें कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन (आईफोन अल्ट्रा) पेश करेगी।
इसके साथ ही, नया मैक मिनी और नॉइज-कैंसलिंग फीचर वाले नए एयरपॉड्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं।
अगर, आप टैबलेट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो OLED आईपैड मिनी और इस साल के अंत तक आने वाले मैक के कुछ अपडेट्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए।
अक्टूबर में आ सकता है OLED आईपैड मिनी
नए मैक मिनी में ऐपल की नई M6 चिप मिल सकती है। इसका उत्पाद जल्द ही ह्यूस्टन में शुरू होने की खबर है। अक्टूबर में आने वाला OLED आईपैड मिनी डिस्प्ले के मामले में पिछले मॉडल्स से काफी बेहतर होगा। साथ ही, कंपनी एक नया मैकबुक प्रो भी जल्द ही पेश कर सकती है।