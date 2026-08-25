ऐपल के इवेंट में देखने को मिलेंगे फोल्डेबल आईफोन सहित कई उत्पाद

सितंबर में होने वाला ऐपल का इवेंट काफी रोमांचक रहने वाला है। उम्मीद है कि इसमें कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन (आईफोन अल्ट्रा) पेश करेगी।

इसके साथ ही, नया मैक मिनी और नॉइज-कैंसलिंग फीचर वाले नए एयरपॉड्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं।

अगर, आप टैबलेट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो OLED आईपैड मिनी और इस साल के अंत तक आने वाले मैक के कुछ अपडेट्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए।