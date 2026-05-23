17 साल के रॉबर्ट ने रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना बनाई दमदार मोटर टेक्नोलॉजी May 23, 2026

फ्लोरिडा के 17 साल के रॉबर्ट सांसोनी ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर तैयार की है, जिससे दुर्लभ पृथ्वी चुंबक (रेयर अर्थ मैग्नेट) पर निर्भरता घट सकती है।

उनके प्रोटोटाइप में 'सिंक्रोनस रेलक्टेंस मोटर' का इस्तेमाल किया गया है। यह एक जानी-मानी और भरोसेमंद तकनीक है।

इस तकनीक से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में आने वाली बड़ी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। रेयर अर्थ मैग्नेट अपनी ताकत और बेहतरीन कार्यक्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं और इन्हें हासिल करना भी मुश्किल है।