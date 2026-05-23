17 साल के रॉबर्ट ने रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना बनाई दमदार मोटर
फ्लोरिडा के 17 साल के रॉबर्ट सांसोनी ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर तैयार की है, जिससे दुर्लभ पृथ्वी चुंबक (रेयर अर्थ मैग्नेट) पर निर्भरता घट सकती है।
उनके प्रोटोटाइप में 'सिंक्रोनस रेलक्टेंस मोटर' का इस्तेमाल किया गया है। यह एक जानी-मानी और भरोसेमंद तकनीक है।
इस तकनीक से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में आने वाली बड़ी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। रेयर अर्थ मैग्नेट अपनी ताकत और बेहतरीन कार्यक्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं और इन्हें हासिल करना भी मुश्किल है।
रॉबर्ट सांसोनी ने आजमाए हुए मोटर डिज़ाइन को चुना
सांसोनी ने जोखिम भरे प्रयोगों के बजाय उन मोटर डिजाइंस को अपनाया है, जो पहले से ही आजमाए जा चुके हैं। यह तरीका दुनियाभर में चल रहे उन शोधों से मेल खाता है, जो इंडक्शन मोटर जैसे दूसरे विकल्पों पर भी काम कर रहे हैं।
हालांकि, इन मोटर्स को पर्याप्त शक्तिशाली और टिकाऊ बनाना एक चुनौती है, लेकिन सांसोनी का यह प्रोजेक्ट बताता है कि युवा इनोवेटर्स के नए आइडिया तकनीक में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ पदार्थों से जुड़ी वैश्विक समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं।