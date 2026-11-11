ऐपल आईफोन 16 को फ्लिपकार्ट पर केवल 19,655 रुपये में खरीदने का मौका

3,495 रुपये की छूट पाने के लिए आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। पुराना फोन एक्सचेंज करने पर आपको 46,750 रुपये तक की और बचत हो सकती है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की तरफ से भी एक ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ 3,970 रुपये की छूट मिल सकती है। बस, खरीदारी करते समय अपनी योग्यता और अपने डिवाइस की जानकारी जरूर देख लें।