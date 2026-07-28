फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 8 अगस्त से होगी शुरू, कई उत्पादों पर मिलेगा फायदा

फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल 8 अगस्त से शुरू हो रही है, जो स्वतंत्रता दिवस पर खरीदारी के लिए एक शानदार मौका लेकर आ रही है।

इस सेल में आईफोन 17 और सैमसंग गैलेक्सी S25 से लेकर टीवी, इयरफोन और लैपटॉप तक हर चीज पर आपको भारी छूट मिलेगी।

अगर, आप फ्लिपकार्ट प्लस या ब्लैक मेंबर हैं तो आपको 7 अगस्त को ही इन डील्स का फायदा उठाने का मौका मिल सकता है।