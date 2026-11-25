इस सेंधमारी के बावजूद फिनसेन ऑनलाइन संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट स्वीकार कर रहा है और उसकी हेल्पलाइन भी चालू है।

कुछ यूजर्स को हालांकि सेवा में थोड़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन एजेंसी ने उनकी मदद के लिए कुछ रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है।

अब उन योग्य संस्थाओं को जो 18 नवंबर से सिक्योर डेटा ट्रांसफर मोड का इस्तेमाल कर रही हैं, 18 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच जमा की जाने वाली रिपोर्ट्स के लिए 30 दिसंबर तक का समय मिल गया है।

इन सबके बीच, फिनसेन का कहना है कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन करने और वित्तीय अपराधों पर अपनी निगरानी जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।