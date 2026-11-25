फिनसेन ने साइबर हमले के बाद अपने सिस्टम किए बंद
अमेरिका की वित्तीय अपराधों पर नजर रखने वाली एजेंसी फिनसेन अपने कुछ सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच का पता चलने के बाद एक हालिया साइबर सेंधमारी की जांच कर रही है।
हालांकि, एजेंसी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि किन सिस्टम पर असर पड़ा है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर उसने उन सभी सिस्टम को फौरन बंद कर दिया है।
अमेरिकी सरकारी एजेंसियों पर हुए हमलों की लंबी लिस्ट में यह हैकिंग की ताजा घटना है, जिसने एक बार फिर साइबर सुरक्षा में मौजूद कमियों की ओर ध्यान खींचा है।
सुरक्षित डाटा ट्रांसफर की समय-सीमा बढ़ाई
इस सेंधमारी के बावजूद फिनसेन ऑनलाइन संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट स्वीकार कर रहा है और उसकी हेल्पलाइन भी चालू है।
कुछ यूजर्स को हालांकि सेवा में थोड़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन एजेंसी ने उनकी मदद के लिए कुछ रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है।
अब उन योग्य संस्थाओं को जो 18 नवंबर से सिक्योर डेटा ट्रांसफर मोड का इस्तेमाल कर रही हैं, 18 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच जमा की जाने वाली रिपोर्ट्स के लिए 30 दिसंबर तक का समय मिल गया है।
इन सबके बीच, फिनसेन का कहना है कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन करने और वित्तीय अपराधों पर अपनी निगरानी जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।