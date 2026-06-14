वित्तीय कंपनियां AI से लगा रहीं भविष्य की जंग का पता 

ईरान संघर्ष का 66 फीसदी संभावना का अंदाजा लगाया

वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट का प्रेडिक्टिव वॉर इंडेक्स दशकों पुराने डाटा का इस्तेमाल करता है। यह एक साल के अंदर किसी संघर्ष के होने की संभावना का आकलन करता है।

उन्होंने हाल ही में ईरान में हुए संघर्ष की 66 फीसदी संभावना पहले ही बता दी थी, जो सच साबित हुई। उनके दूसरे टूल्स ने तो अक्टूबर, 2023 से अब तक 7 में से 6 सरकारों के गिरने का भी सटीक अंदाजा लगाया है।

दूसरी तरफ, रैंड कॉरपोरेशन भी इसी मैदान में है। यह AI-पावर्ड पूर्वानुमान जारी करती है, जो नीति-निर्माताओं को यह समझने में मदद करते हैं कि पाबंदियों जैसे फैसलों से किसी देश की सरकार पर क्या असर पड़ सकता है। इन गहरी जानकारियों की वजह से निवेशक और बीमा कंपनियां तेजी से बदलते इस माहौल में ज्यादा समझदारी भरे कदम उठा पाती हैं।