फिग्मा ने बेंगलुरु में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोला है (तस्वीर: एक्स/@_manchanda_)

फिग्मा ने भारत में खोला अपना पहला कार्यालय, स्थानीय टीम कर रही तैयार

क्या है खबर?

सहयोगी डिजाइन सॉफ्टवेयर निर्माता फिग्मा ने 12 नवंबर को बेंगलुरु में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोला है। इस प्रकार वह देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने वाली अमेरिकी टेक कंपनियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई। नया कार्यालय सिलिकॉन वैली स्थित कंपनी की एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उपस्थिति को और मजबूत करेगा। यूजर्स की संख्या के लिहाज से अमेरिका के बाहर फिग्मा के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। जुलाई तक कंपनी के 1.3 करोड़ मासिक एक्टिव यूजर्स थे।