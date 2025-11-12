फिग्मा ने भारत में खोला अपना पहला कार्यालय, स्थानीय टीम कर रही तैयार
क्या है खबर?
सहयोगी डिजाइन सॉफ्टवेयर निर्माता फिग्मा ने 12 नवंबर को बेंगलुरु में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोला है। इस प्रकार वह देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने वाली अमेरिकी टेक कंपनियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई। नया कार्यालय सिलिकॉन वैली स्थित कंपनी की एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उपस्थिति को और मजबूत करेगा। यूजर्स की संख्या के लिहाज से अमेरिका के बाहर फिग्मा के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। जुलाई तक कंपनी के 1.3 करोड़ मासिक एक्टिव यूजर्स थे।
भर्ती
भर्ती के लिए जारी की विज्ञप्ति
कंपनी ने बताया कि उसने स्थानीय टीम के लिए नियुक्तियां शुरू कर दी हैं, लेकिन उसने कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी। फिलहाल, उसने अपने करियर पेज पर बिक्री और मार्केटिंग की भूमिकाएं सूचीबद्ध की हैं। फिग्मा ने बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की शीर्ष 100 कंपनियों में से 40 प्रतिशत से ज्यादा उसकी ग्राहक हैं। भारत में इसके ग्राहकों में फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), भारती एयरटेल, जोमैटो, स्विगी, क्रेड, ग्रो, रेजरपे, जूसपे और कार्स24 शामिल हैं।
बयान
भारतीय बाजार को लेकर कंपनी ने क्या कहा?
फिग्मा के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बिक्री उपाध्यक्ष स्कॉट पुघ ने कहा, "आज भारत हमारा दूसरा सबसे बड़ा एक्टिव यूजर बाजार है। जैसे-जैसे यह एक वैश्विक सॉफ्टवेयर और निर्माण केंद्र के रूप में विकसित होगा, डिजाइन का मूल्य और भी बढ़ेगा।" उन्होंने आगे कहा है कि हमने भारतीय कंपनियों की बढ़ती मांग देखी है और कार्यालय खुलने के साथ हम अपने यूजर्स और यहां के समुदाय के और करीब आना चाहते हैं।