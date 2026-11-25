FCA लोगों को याद दिला रहा है कि AI टूल के साथ अपनी निजी जानकारी साझा करते समय सावधान रहें और अगर, कुछ गलत होता है तो अपने अधिकारों को जानें।

मेटा को उम्मीद है कि नियमकों से हरी झंडी मिलने के बाद वह म्यूज को UK की बैंकिंग सेवाओं से जोड़ पाएगा। इस सितंबर में अमेरिका में लॉन्च होने के बाद से म्यूज को एक करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसलिए, जैसे-जैसे टेक और फाइनेंस एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं, यह टूल काफी अहम हो सकता है।