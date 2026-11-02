बिनेंस से 6.3 अरब डॉलर की क्रिप्टोंकरेंसी चोरी में उत्तर कोरियाई हैकर्स का हाथ

AI इन खतरों से बचाव में भी सहायता कर रहा है। हाल ही में OpenAI ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर (PHP) कोड में सुरक्षा से जुड़ी कमियों का पता लगाया था।

एंथ्रोपिक कुछ खास पार्टनर्स को अपने मिथोस मॉडल का इस्तेमाल करके सुरक्षा कमियां ढूंढने की अनुमति दे रहा है। पिछले साल साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर पर 150 अरब डॉलर (करीब 14,000 रुपये) खर्च किए गए थे।

दोनों कंपनियां इसमें बड़े अवसर देख रही हैं। हालांकि, कौन से खतरे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, यह पता लगाना अभी भी एक चुनौती है क्योंकि तकनीक लगातार बदल रही है।