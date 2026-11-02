बिनेंस से 6.3 अरब डॉलर की क्रिप्टोंकरेंसी चोरी में उत्तर कोरियाई हैकर्स का हाथ
क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म बिनेंस को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा है। यहां 6.3 अरब डॉलर (करीब 600 अरब रुपये) की चोरी हुई है। संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने इस चोरी के लिए उत्तर कोरिया को जिम्मेदार ठहराया है।
प्लेटफॉर्म का कहना है कि हैकर्स ने उनके एक इंजीनियर के लैपटॉप के जरिए उनके सिस्टम तक पहुंच बनाई थी। सबसे डराने वाली बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) साइबर अपराधों को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है।
OpenAI और एंथ्रोपिक साइबर सुरक्षा में कर रहे मदद
AI इन खतरों से बचाव में भी सहायता कर रहा है। हाल ही में OpenAI ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर (PHP) कोड में सुरक्षा से जुड़ी कमियों का पता लगाया था।
एंथ्रोपिक कुछ खास पार्टनर्स को अपने मिथोस मॉडल का इस्तेमाल करके सुरक्षा कमियां ढूंढने की अनुमति दे रहा है। पिछले साल साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर पर 150 अरब डॉलर (करीब 14,000 रुपये) खर्च किए गए थे।
दोनों कंपनियां इसमें बड़े अवसर देख रही हैं। हालांकि, कौन से खतरे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, यह पता लगाना अभी भी एक चुनौती है क्योंकि तकनीक लगातार बदल रही है।