LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / फेसबुक में आएगा AI डेटिंग असिस्टेंट, यूजर्स आसानी से ढूंढ सकेंगे पार्टनर
फेसबुक में आएगा AI डेटिंग असिस्टेंट, यूजर्स आसानी से ढूंढ सकेंगे पार्टनर
फेसबुक में आएगा AI डेटिंग असिस्टेंट (तस्वीर: अनस्प्लैश)

फेसबुक में आएगा AI डेटिंग असिस्टेंट, यूजर्स आसानी से ढूंढ सकेंगे पार्टनर

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 23, 2025
11:03 am
क्या है खबर?

फेसबुक यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मेटा प्लेटफॉर्म में नए-नए फीचर्स जोड़ती रहती है। इसी सिलसिले में कंपनी अब फेसबुक में डेटिंग असिस्टेंट फीचर जोड़ रही है। मेटा ने सोमवार को बताया कि यह AI चैटबॉट यूजर्स को उनकी पसंद के मुताबिक सही मैच ढूंढने में मदद करेगा। लोग अपनी जरूरत के अनुसार खास फिल्टर जैसे 'टेक सेक्टर की ब्रुकलिन की लड़की' जैसी सर्च कर सकेंगे और अपनी प्रोफाइल को सुधारने के सुझाव भी ले पाएंगे।

खासियत

फीचर का तरीका और खासियत

यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट यूजर्स के दिए गए विवरण और पसंद को समझकर मैचिंग प्रोफाइल सुझाएगा। मेटा ने बताया कि इसमें 'मीट क्यूट' नाम का नया विकल्प भी है, जो हर हफ्ते एक सरप्राइज मैच प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य लगातार स्वाइप करने की परेशानी से बचाना है। इससे लोग बिना ज्यादा समय खर्च किए अपने लिए बेहतर और सटीक पार्टनर खोज पाएंगे और डेटिंग का अनुभव और आसान होगा।

अन्य

अन्य डेटिंग ऐप्स में AI का बढ़ता चलन

कंपनी का कहना है कि 18 से 29 साल के बीच फेसबुक डेटिंग मैचों में हर साल करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। हालांकि, टिंडर के लगभग 5 करोड़ और हिंज के 1 करोड़ दैनिक सक्रिय यूजर्स की तुलना में यह अभी कम है। कई बड़े और नए डेटिंग ऐप्स जैसे सिच, टिंडर और हिंज पहले से ही AI फीचर्स का उपयोग कर रहे हैं। यह तकनीक यूजर्स को तेजी से सही साथी ढूंढने में मदद करती है।