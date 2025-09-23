फेसबुक में आएगा AI डेटिंग असिस्टेंट (तस्वीर: अनस्प्लैश)

फेसबुक में आएगा AI डेटिंग असिस्टेंट, यूजर्स आसानी से ढूंढ सकेंगे पार्टनर

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:03 am Sep 23, 202511:03 am

क्या है खबर?

फेसबुक यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मेटा प्लेटफॉर्म में नए-नए फीचर्स जोड़ती रहती है। इसी सिलसिले में कंपनी अब फेसबुक में डेटिंग असिस्टेंट फीचर जोड़ रही है। मेटा ने सोमवार को बताया कि यह AI चैटबॉट यूजर्स को उनकी पसंद के मुताबिक सही मैच ढूंढने में मदद करेगा। लोग अपनी जरूरत के अनुसार खास फिल्टर जैसे 'टेक सेक्टर की ब्रुकलिन की लड़की' जैसी सर्च कर सकेंगे और अपनी प्रोफाइल को सुधारने के सुझाव भी ले पाएंगे।