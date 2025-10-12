EY और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में शुरू किया AI शिक्षा कार्यक्रम, जानिए क्या है उद्देश्य
क्या है खबर?
EY इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर 'AI स्किल्स पासपोर्ट' लॉन्च किया है। यह एक निःशुल्क ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा प्रदान करना है। इसके माध्यम से 16 साल और उससे अधिक आयु के शिक्षार्थियों को नौकरी के लिए AI कौशल से लैस करना है। इस साल की शुरुआत में वैश्विक स्तर पर लॉन्च हुए इस कार्यक्रम में अब तक 40,000 से अधिक नामांकन हुए, जबकि 13,000 प्रशिक्षण पा चुके हैं।
आवश्यकता
क्यों जरूरी है यह कार्यक्रम?
नैसकॉम के अनुसार, केवल 31 फीसदी भारतीय पेशेवर ही AI टूल्स का उपयोग करने के लिए तैयार हैं और AI स्किल्स पासपोर्ट इस समस्या का समाधान है। इस कार्यक्रम से लोगों को तेजी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्था के लिए कौशल विकसित करने में सक्षम बनाकर इस अंतर को पाटने में मदद मिलने की उम्मीद है। EY इंडिया के सझेदार मोनेश डांगे ने इस कार्यक्रम को भारत में कुशल AI प्रतिभाओं की बढ़ती मांग के लिए रामबाण है।
विषय
विद्यार्थियों को पढ़ाए जाएंगे ये विषय
EY-माइक्रोसॉफ्ट AI स्किल्स पासपोर्ट में लगभग 10 घंटे की सेल्फ-पेस्ड, मॉड्यूलर वीडियो कंटेंट, व्यावहारिक अभ्यास और आकलन शामिल हैं। यह पूरे भारत में सुलभता सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। इसके विषयों में AI के मूल सिद्धांत, जिम्मेदार AI अभ्यास और स्वास्थ्य सेवा, वित्त एवं प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख उद्योगों में AI एप्लिकेशन शामिल हैं। शिक्षार्थी केस स्टडी और अभ्यासों के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त करते हैं।