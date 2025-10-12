EY और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में शुरू किया AI शिक्षा कार्यक्रम, जानिए क्या है उद्देश्य 

EY और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है

क्या है खबर?

EY इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर 'AI स्किल्स पासपोर्ट' लॉन्च किया है। यह एक निःशुल्क ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा प्रदान करना है। इसके माध्यम से 16 साल और उससे अधिक आयु के शिक्षार्थियों को नौकरी के लिए AI कौशल से लैस करना है। इस साल की शुरुआत में वैश्विक स्तर पर लॉन्च हुए इस कार्यक्रम में अब तक 40,000 से अधिक नामांकन हुए, जबकि 13,000 प्रशिक्षण पा चुके हैं।