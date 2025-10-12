गूगल ऐप्स के अंदर पेश किया जेमिनी नैनो बनाना मॉडल, जानिए कैसे करता है काम
क्या है खबर?
दिग्गज टेक कंपनी गूगल के जेमिनी का मजेदार नैनो बनाना मॉडल अपनी अनोखी और जीवंत इमेज जनरेशन फीचर की बदाैलत पिछले कुछ समय से सुर्खियां बटोर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज मॉडल को सर्च और गूगल लेंस में सीधे AI मोड में जोड़ दिया है। इससे यूजर्स गूगल प्लेटफॉर्म्स से बाहर निकले बिना ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज एडिटिंग और निर्माण टूल्स तक पहुंच मिल जाएगी।
सर्च मोड
सर्च मोड में ऐसे दिखेगा बनाना मॉडल
9To5Google की एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल सर्च के AI मोड में प्रॉम्प्ट बॉक्स के नीचे बाईं ओर एक नया प्लस आइकन दिखाई देता है, जो सुझाए गए प्रॉम्प्ट के कैरोसेल की जगह एक साफ-सुथरी सूची दृश्य पेश करता है। इस आइकन पर टैप करने से नए क्रिएटिव विकल्प- गैलरी, कैमरा और इमेज दिखाई देते हैं। इनमें से इमेज बनाने वाले विकल्प को केले के इमोजी से चिह्नित किया गया है।
इमेज जनरेशन
ऐसे बना सकते हैं इमेज
रिपोर्ट के अनुसार, इमेज बनाने का विकल्प चुनने पर संकेत टेक्स्ट 'अपनी इमेज का वर्णन करें' में बदल जाता है। इससे यूजर्स या तो नए सिरे से विजुअल बना सकते हैं या AI-संचालित एडिटिंग के लिए मौजूदा विज़ुअल अपलोड कर सकते हैं। एक बार इमेज बनने के बाद इसे डाउनलोड या शेयर किया जा सकता है। प्रत्येक इमेज के निचले-दाएं कोने में एक छोटा-सा जेमिनी स्पार्क वॉटरमार्क होता है, जो गूगल की AI ब्रांडिंग का प्रतीक है।
गूगल लेंस
गूगल लेंस में कहां मिलेगी इमेज जनरेशन की सुविधा?
गूगल लेंस को भी AI में बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। सर्च लाइव और होमवर्क फिल्टर के एकीकरण के बाद लेंस में अब इमेज जनरेशन के लिए डिजाइन किया गया एक नया क्रिएट टैब है। इंटरफेस में किए गए बदलावों में आइकन के नीचे टेक्स्ट लेबल का स्थान बदला गया, जिससे अधिक फिल्टर एक साथ दिखाई दे सकें। शटर बटन में केले के इमोजी वाला नया टैब यूजर्स को तस्वीरें खींचने, बनाने और शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करता है।