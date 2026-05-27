एक्सरियल नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से स्मार्ट ग्लास को रोजमर्रा के लिए बना रही उपयोगी
एक्सरियल ने हाल ही में गूगल I/O 2026 में अपने सबसे नए स्मार्ट ग्लास 'प्रोजेक्ट ऑरा' को लॉन्च किया है। अब कंपनी का लक्ष्य है कि ये स्मार्ट ग्लास हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सचमुच उपयोगी बन सकें।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ची जू ने पहले के भारी-भरकम डिजाइन वाले और उतने अच्छे न लगने वाले ऐप्स की चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन उनका मानना है कि नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बदौलत अब इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है।
ऑरा के लेंस में OLED डिस्प्ले शामिल
ऑरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें OLED डिस्प्ले सीधे लेंस में ही लगे हुए हैं। इससे तस्वीरें एकदम साफ और चमकदार दिखती हैं। इन चश्मों से आप वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, गूगल मैप्स देख सकते हैं, VR यूट्यूब का आनंद ले सकते हैं और हाथों के इशारों से चलने वाले गेम्स भी खेल सकते हैं।
आप सिर्फ अपने हाथों के मूवमेंट से ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या डिजिटल आर्ट भी बना सकते हैं। इन चश्मों का सारा प्रोसेसिंग एक अलग 'पक' से होता है, इसलिए चश्मे खुद बहुत हल्के और पहनने में आरामदायक रहते हैं।
एक्सरियल का कहना है कि ये चश्मे काम और मनोरंजन दोनों के लिए बेहद उपयोगी हैं, खासकर उन लोगों के लिए, जो घर से काम करते हैं या यात्रा पर रहते हैं।
IPO लाने की भी तैयारी
फिलहाल, ऑरा सिर्फ डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है, ताकि वे इसे आजमा सकें, लेकिन इसका पूरी तरह से लॉन्च इसी साल के आखिर में होने की उम्मीद है।
एक्सरियल ने इस साल के आखिर में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की भी योजना बनाई है, जिससे यह साफ होता है कि कंपनी XR टेक्नोलॉजी के भविष्य पर एक बड़ा दांव लगा रही है।