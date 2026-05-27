एक्सरियल नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से स्मार्ट ग्लास को रोजमर्रा के लिए बना रही उपयोगी 

ऑरा के लेंस में OLED डिस्प्ले शामिल

ऑरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें OLED डिस्प्ले सीधे लेंस में ही लगे हुए हैं। इससे तस्वीरें एकदम साफ और चमकदार दिखती हैं। इन चश्मों से आप वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, गूगल मैप्स देख सकते हैं, VR यूट्यूब का आनंद ले सकते हैं और हाथों के इशारों से चलने वाले गेम्स भी खेल सकते हैं।

आप सिर्फ अपने हाथों के मूवमेंट से ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या डिजिटल आर्ट भी बना सकते हैं। इन चश्मों का सारा प्रोसेसिंग एक अलग 'पक' से होता है, इसलिए चश्मे खुद बहुत हल्के और पहनने में आरामदायक रहते हैं।

एक्सरियल का कहना है कि ये चश्मे काम और मनोरंजन दोनों के लिए बेहद उपयोगी हैं, खासकर उन लोगों के लिए, जो घर से काम करते हैं या यात्रा पर रहते हैं।