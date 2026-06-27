क्यों ऐपल आईफोन 18 प्रो सीरीज होगी महंगी? सितंबर में होगा लॉन्च

भारत में कितनी होगी कीमत?

अमेरिका में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1,249 से 1,299 डॉलर (करीब 1.1-1.2 लाख रुपये) के बीच रहने का अनुमान है, वहीं प्रो मैक्स की कीमत 1,349 से 1,399 डॉलर (करीब 1.25-1.3 लाख रुपये) के बीच शुरू हो सकती है।

भारतीय खरीदारों को तो और भी ऊंची कीमतों के लिए तैयार रहना होगा। मेमोरी चिप की वैश्विक कमी और भारत में पहले से ही ज्यादा स्थानीय कीमतों में प्रो मॉडल की कीमत 1.34 लाख रुपये से ऊपर और प्रो मैक्स की 1.49 लाख रुपये से भी ज्यादा हो सकती है। ऐपल अपने सितंबर इवेंट में ही इसकी पूरी जानकारी देगा।