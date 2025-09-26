चीन में दुनिया के बाकी हिस्सों से ज्यादा फैक्ट्री रोबोट, 20 लाख हुई संख्या

रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में चीन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में अब 20 लाख से ज्यादा फैक्ट्री रोबोट काम कर रहे हैं। अकेले 2024 में चीनी फैक्ट्रियों ने लगभग 2 लाख नए रोबोट लगाए। ये रोबोट कन्वेयर बेल्ट पर सामान उठाने से लेकर कार के पुर्जों की वेल्डिंग तक विभिन्न काम कर रहे हैं और कई फैक्ट्रियां मानव श्रमिकों पर निर्भरता कम कर रही हैं।

अमेरिका अमेरिका में धीमी तैनाती अमेरिका में पिछले साल केवल 34,000 नए औद्योगिक रोबोट लगाए गए, जो चीन की तुलना में बहुत कम है। अमेरिकी कंपनियां AI और रोबोटिक्स में नवाचार कर रही हैं, लेकिन मशीनों की तैनाती में चीन के स्तर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अमेरिका में रोबोटिक ऑटोमेशन धीमी गति से बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में संरचनात्मक असंतुलन और चीन के बढ़ते प्रभुत्व को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

हिस्सेदारी चीन की घरेलू उत्पादन क्षमता और वैश्विक हिस्सेदारी चीन अब कुल रोबोट का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा खुद ही बना रहा है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हुई है। वैश्विक रोबोट निर्माण बाजार में उसकी हिस्सेदारी एक तिहाई तक बढ़ गई है, जो जापान से आगे निकल गई। ऑटोमेशन ने चीन को दुनिया में उत्पादित वस्तुओं के लगभग एक-तिहाई हिस्से का उत्पादन करने में सक्षम बनाया है। यह बढ़ती क्षमता चीन को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आगे रख रही है।