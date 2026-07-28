यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री ने ISS के शून्य गुरुत्वाकर्षण में किया योग, जारी किया वीडियो
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) अंतरिक्ष यात्री सोफी एडनॉ ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर अपनी जिंदगी की एक झलक साझा की है।
धरती से 400 किलोमीटर ऊपर रहते हुए वह हर दिन करीब 30 मिनट अपना काम खत्म करने के बाद स्ट्रेचिंग और आराम करने में बिताती हैं।
शून्य गुरुत्वाकर्षण में योगासन ठीक से करने के लिए वह हाथों और पैरों को पकड़ने वाले खास होल्ड्स और रिस्ट्रेंट्स का उपयोग करती हैं।
वीडियो की यूजर्स ने की तारीफ
सोफी एडनॉ के इस वीडियो में शांत और डांस जैसी मुद्राएं थीं, जिसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया।
एक सोशल मीडिया यूजर ने इसे जादुई खूबसूरती और आकर्षण से भरा बताया, वहीं किसी और को यह जानकर काफी हैरानी हुई कि बिना गुरुत्वाकर्षण के योग कैसे हो सकता है।
उन्होंने जल्द ही एक पूरा ट्यूटोरियल पोस्ट करने की बात कही है, जिससे अंतरिक्ष में जिंदगी को और करीब से जानने का मौका मिलता है और यह भी याद दिलाती है कि अंतरिक्ष यात्रियों को भी आराम की जरूरत होती है।