यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री ने ISS के शून्य गुरुत्वाकर्षण में किया योग, जारी किया वीडियो

सोफी एडनॉ के इस वीडियो में शांत और डांस जैसी मुद्राएं थीं, जिसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया।

एक सोशल मीडिया यूजर ने इसे जादुई खूबसूरती और आकर्षण से भरा बताया, वहीं किसी और को यह जानकर काफी हैरानी हुई कि बिना गुरुत्वाकर्षण के योग कैसे हो सकता है।

उन्होंने जल्द ही एक पूरा ट्यूटोरियल पोस्ट करने की बात कही है, जिससे अंतरिक्ष में जिंदगी को और करीब से जानने का मौका मिलता है और यह भी याद दिलाती है कि अंतरिक्ष यात्रियों को भी आराम की जरूरत होती है।