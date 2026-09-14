EPFO अब अपने व्हाट्सऐप चैनल पर देगा हर अपडेट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए एक नया व्हाट्सऐप चैनल शुरू किया है। एक्स पर इसकी घोषणा की गई है।
इस चैनल का मकसद लोगों तक सीधी और जरूरी जानकारी पहुंचाना है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इस पर आप अपना भविष्य निधि (PF) बैलेंस नहीं देख सकते और न ही PF निकालने जैसे कोई वित्तीय लेन-देन कर पाएंगे।
आधिकारिक लिंक का करें इस्तेमाल
इस चैनल से जुड़ना बेहद आसान है। इसके लिए आपको EPFO की ओर से जारी किए गए आधिकारिक लिंक या QR कोड पर क्लिक करना होगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों तक सीधी और तत्काल जानकारी पहुंचाना है, ताकि उन्हें किसी और प्लेटफॉर्म पर जानकारी ढूंढने की जरूरत न पड़े।
यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि धोखाधड़ी से बचने के लिए हमेशा EPFO के अधिकृत लिंक का ही उपयोग करें। किसी भी लेन-देन या अकाउंट से जुड़े सवालों के लिए EPFO के मौजूदा आधिकारिक तरीकों का ही इस्तेमाल जारी रखें।