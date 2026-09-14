EPFO अब अपने व्हाट्सऐप चैनल पर देगा हर अपडेट

इस चैनल से जुड़ना बेहद आसान है। इसके लिए आपको EPFO की ओर से जारी किए गए आधिकारिक लिंक या QR कोड पर क्लिक करना होगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों तक सीधी और तत्काल जानकारी पहुंचाना है, ताकि उन्हें किसी और प्लेटफॉर्म पर जानकारी ढूंढने की जरूरत न पड़े।

यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि धोखाधड़ी से बचने के लिए हमेशा EPFO के अधिकृत लिंक का ही उपयोग करें। किसी भी लेन-देन या अकाउंट से जुड़े सवालों के लिए EPFO के मौजूदा आधिकारिक तरीकों का ही इस्तेमाल जारी रखें।