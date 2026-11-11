एक मामूली पायथन गड़बड़ी ने हिला दी ई-मुद्रा की डिजिटल सुरक्षा की नींव
डिजिटल सुरक्षा कंपनी ई-मुद्रा ने बताया है कि हाल ही में इंटरनेट सुरक्षा में जो दिक्कत आई थी, उसकी असली वजह क्या थी? कंपनी की जांच में सामने आया है कि 30 अप्रैल, 2025 को डिजिटल 'की' बनाने की प्रक्रिया के दौरान एक पाइथन स्क्रिप्ट में गड़बड़ी हो गई थी।
इसी गड़बड़ी के चलते 8 कमजोर डिजिटल 'की' तैयार हो गईं। इनकी वजह से कई ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हैकर्स के निशाने पर आ गए थे और काफी समय तक किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया।
16 प्रभावित सर्टिफिकेट रद्द किए
ये कमजोर डिजिटल 'की', जिनमें से कुछ तो केवल '4' जैसे आसान अंक भर थीं, 18 महीने तक छिपी रहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत में वे ठीक से काम कर रही थीं और किसी को उन पर शक नहीं हुआ।
बाद में इन्हीं कमजोर 'की' की कॉपी के तौर पर 8 और 'की' एक सामान्य कंप्यूटर की मेमोरी में बन गईं। इस गड़बड़ी का पता चलते ही ई-मुद्रा ने उन सभी 16 सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया, जो इन कमजोर 'की' से जुड़े थे।
कंपनी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी और डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने के अपने पूरे कारोबार को ही बंद करने का फैसला कर लिया। यह मामला इतना गंभीर था कि गूगल, मोजिला, ऐपल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को भी फौरन सिक्योरिटी अपडेट जारी करने पड़े।