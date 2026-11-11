एक मामूली पायथन गड़बड़ी ने हिला दी ई-मुद्रा की डिजिटल सुरक्षा की नींव

ये कमजोर डिजिटल 'की', जिनमें से कुछ तो केवल '4' जैसे आसान अंक भर थीं, 18 महीने तक छिपी रहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत में वे ठीक से काम कर रही थीं और किसी को उन पर शक नहीं हुआ।

बाद में इन्हीं कमजोर 'की' की कॉपी के तौर पर 8 और 'की' एक सामान्य कंप्यूटर की मेमोरी में बन गईं। इस गड़बड़ी का पता चलते ही ई-मुद्रा ने उन सभी 16 सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया, जो इन कमजोर 'की' से जुड़े थे।

कंपनी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी और डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने के अपने पूरे कारोबार को ही बंद करने का फैसला कर लिया। यह मामला इतना गंभीर था कि गूगल, मोजिला, ऐपल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को भी फौरन सिक्योरिटी अपडेट जारी करने पड़े।