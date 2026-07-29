एक्स ने ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी के कानून को दी चुनौती

एक्स का कहना है कि प्रस्तावित बदलावों से लोगों की प्राइवेसी, निष्पक्षता और ऑस्ट्रेलिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था इन तीनों को नुकसान पहुंच सकता है।

दूसरी तरफ, अमेरिका के कुछ सांसदों को अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चिंता है, वहीं DIGI जैसे कुछ व्यापारिक समूह मानते हैं कि मौजूदा नियमों को बस और साफ-सुथरी गाइडलाइंस के साथ लागू करने की जरूरत है।

हालांकि, सच्चाई यह भी है कि 16 साल से कम उम्र के ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई किशोर वैसे भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई सीनेट इन प्रस्तावित बदलावों की समीक्षा अगस्त तक करेगी और फिर उन पर अपना फैसला सुनाएगी।