एलन मस्क ने AI और रोबोटिक्स काे लेकर भविष्यवाणी की है

क्यों एलन मस्क ने कहा भविष्य में सेवानृवित्त के लिए नहीं करनी पड़ेगी बचत?

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क का मानना ​​है कि 10 से 20 सालों में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स के माध्यम से उनके द्वारा परिकल्पित प्रगति साकार हो जाती है तो लोगों सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने तर्क दिया है कि इससे एक समृद्ध समाज द्वारा स्वास्थ्य सेवा, आवास और आय जैसी सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मस्क ने आशा व्यक्त की कि AI और रोबोट सतत समृद्धि को सक्षम बनाकर भविष्य को अद्भुत बना देंगे।