एलन मस्क ने AI नीति पर दी सफाई, कहा- कर्मचारियों को टूल चुनने की आजादी

ग्रोक 4.5 को बताया दूसरे टूल्स से सस्ता

कुल AI बेंचमार्क में ग्रोक 4.5 9वें स्थान पर है और कोडिंग से जुड़े कामों में इसका स्कोर 53 फीसदी है। इसकी तुलना में एंथ्रोपिक के क्लाउड फेबल 5 का स्कोर 70 फीसदी है, लेकिन मस्क का कहना है कि ग्रोक बहुत ज्यादा किफायती है।

एक मानक कार्य के लिए इसकी कीमत सिर्फ 0.13 डॉलर (करीब 12 रुपये) है, जबकि एंथ्रोपिक के टूल के लिए 1.57 डॉलर (करीब 145 रुपये) लगते हैं।

मस्क ने यह भी बताया कि ग्रोक लगातार बेहतर होता जा रहा है। यह कम टोकन और ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। उनका इशारा है कि लंबे समय तक इसकी बहुत उपयोगिता रहेगी, भले ही अभी यह हमेशा सबसे आगे न हो।