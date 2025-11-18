एलन मस्क की xAI ने लॉन्च किया ग्रोक 4.1, ये हुआ बदलाव 

LOADING...
xAI का ग्रोक 4.1 बेहतर भावनात्मक समझ के साथ आता है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 18, 2025
11:27 am
क्या है खबर?

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI ने अपने लार्ज-लैंग्वेज मॉडल (LLM) का लेटेस्ट वर्जन ग्रोक 4.1 लॉन्च किया है। यह अपग्रेड केवल गति और मामूली बदलावों से आगे बढ़कर वास्तविक दुनिया की बातचीत के लिए डिजाइन किया गया है। इससे साथ बेहतर शैली, बारीकियों के प्रति अधिक संवेदनशील और व्यक्तित्व में सुधार हुआ है। कंपनी का दावा है कि यह वर्जन रचनात्मक, भावनात्मक और सहयोगात्मक बातचीत में असाधारण रूप से सक्षम है।

विकसित 

ऐसे किया मॉडल विकसित 

ग्रोक 4.1 को विकसित करने के लिए, xAI ने अपने बड़े पैमाने के सुदृढीकरण-शिक्षण बुनियादी ढांचे (ग्रोक 4 के लिए प्रयुक्त) का लाभ उठाया और नए रिवॉर्ड-मॉडल सिस्टम पेश किए। ये बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियाओं का अपने आप मूल्यांकन और सुधार करने के लिए फ्रंटियर एजेंटिक रीजनिंग मॉडल का उपयोग करते हैं, जिससे शैली, व्यक्तित्व, सहायता और संरेखण का अनुकूलन होता है। 1-14 नवंबर के दौरान कंपनी मॉडल को लाइव ट्रैफिक के संपर्क में लाकर मूल्यांकन किया।

उपलब्धता 

कहां होगा उपलब्ध?

ग्रोक 4.1 भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EQ-Bench3) और रचनात्मक लेखन (क्रिएटिव राइटिंग v3) में भी उत्कृष्ट है। xAI ने इसे तेज AI बनाने के साथ-साथ मानवीय भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने वाला मॉडल बनाने पर भी जोर दिया है। यह तथ्यात्मक त्रुटि का पता लगाने और उसे कम करने के तरीकों में सुधार करके मतिभ्रम को 3 गुना कम करता है। यह नया मॉडल अब www.grok.com के साथ-साथ iOS और एंड्रॉयड ऐप्स पर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है।