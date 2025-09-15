स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा आज अचानक से ठप पड़ गई (तस्वीर: अनस्प्लैश)

एलन मस्क की स्टारलिंक हुई आउटेज का शिकार, दुनियाभर में यूजर परेशान

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X द्वारा संचालित सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक सोमवार (15 सितंबर) को वैश्विक आउटेज का शिकार हो गई। इससे हजारों की संख्या में यूजर्स को इंटरनेट का इस्तेमाल करने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। इंटरनेट कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा, "स्टारलिंक इस समय सेवा में रुकावट का सामना कर रही है। हमारी टीम इसकी जांच कर रही है।" उसने इस रुकावट के कारणों के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया है।