एलन मस्क की स्टारलिंक हुई आउटेज का शिकार, दुनियाभर में यूजर परेशान
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X द्वारा संचालित सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक सोमवार (15 सितंबर) को वैश्विक आउटेज का शिकार हो गई। इससे हजारों की संख्या में यूजर्स को इंटरनेट का इस्तेमाल करने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। इंटरनेट कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा, "स्टारलिंक इस समय सेवा में रुकावट का सामना कर रही है। हमारी टीम इसकी जांच कर रही है।" उसने इस रुकावट के कारणों के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया है।
असर
आउटेज का कहां-कहां हुआ असर?
आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, इस व्यवधान से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका हुआ है। यहां लगभग 43,000 से ज्यादा यूजर्स को परेशानी हुई है। इसके अलावा वर्जीनिया, लुइसियाना, इंडियाना के साथ-साथ कोलंबिया जैसे अंतरराष्ट्रीय स्थानों से भी ऐसी रिपोर्टें आई हैं। कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि कुछ रुकावटों के बाद कनेक्टिविटी बहाल हो गई। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्टारलिंक की सेवा में यह व्यवधान भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 10:09 बजे शुरू हुआ।
परेशानी
यूजर्स को हुईं ये परेशानी
प्रभावित लोगों में से लगभग 60 प्रतिशत को इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही 40 प्रतिशत ने पूरी तरह से ब्लैकआउट की रिपोर्ट की है, जबकि एक प्रतिशत ने खराब रिसेप्शन की सूचना दी। स्पेस-X द्वारा संचालित स्टारलिंक निम्न-पृथ्वी कक्षा उपग्रहों के नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। इसका उपयोग दुनियाभर के दूरदराज के क्षेत्रों और कम कनेक्टिविटी वाले इलाकों में व्यापक रूप से किया जाता है।