एलन मस्क का ग्रोक चैटबॉक AI की दौड़ में पिछड़ा
क्या है खबर?
एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक की लोकप्रियता तेजी से कम हो रही है। जनवरी में 2 करोड़ से अधिक डाउनलोड से घटकर अप्रैल तक केवल 83 लाख रह गए। लॉन्च के बाद यह मॉडल बिना अनुमति के महिलाओं और बच्चों के अश्लील इमेज जनरेशन फीचर के कारण विवादों में रहा है। सांसदों और बाल सुरक्षा समूहों ने इन आपत्तिजनक फीचर का कड़ा विरोध किया, जिसके चलते इसकी काफी आलोचना हुई।
गिरावट
चैटबॉट के डाउनलोड में गिरावट
कई देशों द्वारा ग्रोक के टूल्स पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें प्रतिबंधित करने के कारण xAI को अपनी पहुंच सीमित करनी पड़ी। इससे विकास और भी धीमा हो गया। 2026 की दूसरी तिमाही में केवल 0.174 फीसदी अमेरिकी यूजर्स ने ही इसका सब्सक्रिप्शन लिया, जबकि ChatGPT के मामले में यह आंकड़ा 6 फीसदी से अधिक था। व्यापार जगत में भी स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है। केवल 7 फीसदी कंपनियां ही ग्रोक के साथ बने रहने की योजना बना रही।
क्षमता विस्तार
दूसरी कंपनियां बढ़ा रहीं कम्यूटिंग क्षकता
ग्रोक की मूल कंपनी स्पेस-X द्वारा एंथ्रोपिक को विशाल कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर देने के लिए समझौता किया है। मई की शुरुआत में हुए इस समझौते के तहत, क्लाउड AI मॉडल और चैटबॉट बनाने वाली कंपनी को मस्क के एक प्रमुख डाटा सेंटर की पूरी कंप्यूटिंग क्षमता मिल जाएगी। OpenAI भी बढ़ती मांग के चलते अपने मॉडल्स को सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटिंग क्षमता हासिल कर रही है।