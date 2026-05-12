एलन मस्क का ग्रोक चैटबॉक AI की दौड़ में पिछड़ा

गिरावट

चैटबॉट के डाउनलोड में गिरावट

कई देशों द्वारा ग्रोक के टूल्स पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें प्रतिबंधित करने के कारण xAI को अपनी पहुंच सीमित करनी पड़ी। इससे विकास और भी धीमा हो गया। 2026 की दूसरी तिमाही में केवल 0.174 फीसदी अमेरिकी यूजर्स ने ही इसका सब्सक्रिप्शन लिया, जबकि ChatGPT के मामले में यह आंकड़ा 6 फीसदी से अधिक था। व्यापार जगत में भी स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है। केवल 7 फीसदी कंपनियां ही ग्रोक के साथ बने रहने की योजना बना रही।