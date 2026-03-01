ग्रोक ने अमेरिका के ईरान पर हमले की सटीक तारीख बताई थी

एलन मस्क के ग्रोक ने अमेरिका के ईरान पर हमले को लेकर की थी सटीक भविष्यवाणी

क्या है खबर?

एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी करते हुए ईरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले की तारीख का सटीक अनुमान लगाया। यह भविष्यवाणी 25 फरवरी को जेरूसलम पोस्ट द्वारा किए गए एक परीक्षण के दौरान लगाया गया, जो वास्तविक हमले (28 फरवरी) से कुछ ही दिन पहले हुआ। इसमें 4 चैटबॉट-क्लाउड, जेमिनी, ChatGPT और ग्रोक शामिल थे। इनसे ईरान पर काल्पनिक अमेरिकी हमले के लिए एक दिन चुनने को कहा गया था।