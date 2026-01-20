ChatGPT पर लगे हत्या-आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप, एलन मस्क ने की आलोचना

अमेरिका में दायर एक मुकदमे में एक हत्या और आत्महत्या के लिए OpenAI के ChatGPT को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया गया है। एक 56 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 83 वर्षीय मां की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। इसको लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के कड़े विरोधी एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से की आलोचना करते हुए इस घटना को शैतानी बताया और भ्रामक विचारों को मान्यता देने वाले AI सिस्टम्स के खिलाफ चेतावनी दी है।

मामला क्या था मामला? टाइम्स डॉट कॉम ने बताया है कि यह मुकदमा सुजैन एबर्सन एडम्स के परिवार ने दायर किया, जिनकी पिछले साल अगस्त में कनेक्टिकट में हत्या कर दी गई थी। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि उनके बेटे स्टीन-एरिक सोएलबर्ग ने मां की हत्या से पहले के रोजाना कई घंटे ChatGPT पर बिताए थे। सोएलबर्ग मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और उनमें यह आशंका बढ़ती जा रही थी कि उनकी मां उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश कर रही हैं।

तर्क पीड़ित पक्ष ने दिया यह तर्क पीड़ित पक्ष के वकीलों का तर्क है कि चैटबॉट ने गलत धारणाओं को बढ़ावा दिया, बजाय इसके कि वह उनका खंडन करे या यूजर को चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक सहायता की ओर निर्देशित करे। इस मुकदमे में OpenAI, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन और प्रमुख निवेशक माइक्रोसॉफ्ट को प्रतिवादी बनाया गया है। मृत्यु के बाद सोएलबर्ग के बेटे को सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो मिले जिनमें उनके पिता चैटजीपीटी पर लंबी बातचीत कर रहे थे।

