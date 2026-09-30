अमेजन की वाई-फाई सुविधा लेने पर एलन मस्क ने डेल्टा एयरलाइंस पर कसा तंज

डेल्टा की योजना है कि वह अपने लगभग आधे बेड़े पर अमेजन लियो वाई-फाई को लागू करे। कंपनी ने 2028 तक यह सेवा देना शुरू करने का लक्ष्य रखा है और भविष्य के अपग्रेड के लिए अमेजन के साथ साझेदारी की है। दूसरी तरफ, यूनाइटेड एयरलाइंस पहले से ही अपने एक-तिहाई से ज्यादा बेड़े पर स्टारलिंक की सुविधा दे रही है।

डेल्टा ने कहा, "यह समझौता हमें आज दुनिया को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए सबसे तेज और सबसे किफायती तकनीक देता है।" कंपनी ने आगे कहा, "इसके जरिए एक ऐसे वैश्विक लीडर के साथ हमारा काम और मजबूत होता है, जो भविष्य के लिए हमारी ही तरह आगे बढ़कर कुछ नया करने की सोच रखता है।"