मस्क ने xAI का सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान सुपरग्रोक लाइट किया लॉन्च, जानिए कीमत और फायदे

अरबपति एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI ने सुपरग्रोक लाइट नाम का नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है। यह ग्रोक प्लेटफॉर्म का एंट्री-लेवल प्लान है, जिसे आम यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का मकसद ज्यादा लोगों को AI टूल्स तक आसान पहुंच देना है और डिजिटल क्रिएशन को और भी सरल बनाना है। यह प्लान खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो कम कीमत में बेसिक फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं।

कीमत कीमत और किसके लिए है यह प्लान? सुपरग्रोक लाइट की कीमत 10 डॉलर (करीब 900 रुपये) प्रति महीना रखी गई है। यह प्लान कंपनी के बाकी प्रीमियम प्लान्स की तुलना में काफी सस्ता है और ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध बनाया गया है। इसे खास तौर पर नए यूजर्स, क्रिएटर्स और कैजुअल इस्तेमाल करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। जो लोग ज्यादा खर्च किए बिना AI फीचर्स आजमाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक आसान, सस्ता और उपयोगी विकल्प माना जा रहा है।

सुविधाएं यूजर्स को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी? इस प्लान में यूजर्स को बेसिक AI इमेज और वीडियो बनाने की सुविधा मिलेगी। इसके तहत सीमित संख्या में रोज कंटेंट बनाया जा सकेगा और आसानी से शेयर भी किया जा सकेगा। वीडियो आउटपुट 480p क्वालिटी में होगा और करीब 6 सेकंड के छोटे वीडियो बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा, ग्रोक चैट में ज्यादा लंबी बातचीत की सुविधा और एक AI एजेंट तक सीमित एक्सेस भी दिया जाएगा, जिससे यूजर्स को पहले से बेहतर और आसान अनुभव मिलेगा।

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