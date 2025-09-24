एलन मस्क मैक्रोहार्ड के लिए कर रहे भर्ती, माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने की तैयारी 

नवगठित टीम xAI के भाषा मॉडल के एडवांस वर्जन ग्रोक 5 और मैक्रोहार्ड दोनों पर काम करेगी। वू ने संकेत दिया कि इन प्रोजेक्ट्स के इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जल्द ही नौकरियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। मस्क ने हाल ही में कहा था कि ग्रोक 5 का प्रशिक्षण कुछ ही सप्ताहों में शुरू हो जाएगा और इसे 2025 के अंत में लॉन्च करने की योजना है।

आमंत्रण

मस्क ने भी आवेदन के लिए किया आमंत्रित

मस्क ने एक्स पर वू की पोस्ट शेयर की और संभावित उम्मीदवारों को नई भूमिकाओं के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने लिखा, "AI सॉफ्टवेयर कंपनी मैक्रोहार्ड को बनाने में मदद करें!" AI पर आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी मैक्रोहार्ड का नाम माइक्रोसॉफ्ट पर आधारित है, जिसमें 'माइक्रो' की जगह 'मैक्रो' और 'सॉफ्ट' की जगह 'हार्ड' इस्तेमाल किया गया है। xAI एक AI-नेटिव नॉलेज बेस/सर्च इंजन के लिए भी एक टीम बनाने पर विचार कर रही है।