प्रदर्शन और ब्लैकआउट के बीच ईरान में मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट दे रहे हैं एलन मस्क

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X ने ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों और लंबे इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच स्टारलिंक की मुफ्त सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है। जानकारी के मुताबिक, ईरान में स्टारलिंक इस्तेमाल करने वाले लोगों से फिलहाल सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ली जा रही है। इसका मकसद उन लोगों को इंटरनेट पहुंच देना है, जिनका संपर्क सरकारी पाबंदियों के कारण पूरी तरह कट गया है। स्पेस-X ने इस फैसले पर अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

भूमिका फीस माफी की हुई पुष्टि अमेरिका स्थित संगठन होलिस्टिक रेजिलिएंस के कार्यकारी निदेशक अहमद अहमदियन ने बताया कि स्पेस-X ने ईरान के लिए स्टारलिंक की फीस माफ की है। यह संगठन ईरानियों को सुरक्षित इंटरनेट पहुंच दिलाने पर काम करता है। स्टारलिंक से जुड़े एक व्यक्ति ने भी फ्री सेवा की पुष्टि की है। हालांकि, पहचान उजागर नहीं की गई। अहमदियन का कहना है कि देश में रिसीवर बैन होने के बावजूद हजारों स्टारलिंक डिवाइस चोरी-छिपे इस्तेमाल हो रहे हैं।

बयान अमेरिका और ट्रंप का बयान ईरान में स्टारलिंक की मौजूदगी अमेरिका की रणनीतिक ताकत के तौर पर भी देखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरानियों से विरोध जारी रखने की अपील की थी और स्टारलिंक के जरिए संचार बहाल करने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मस्क से सीधे बात की जा सकती है। इससे पहले भी स्टारलिंक यूक्रेन और वेनेजुएला जैसे संकटग्रस्त इलाकों में मुफ्त या राहत सेवा दे चुका है।

