एलन मस्क ने स्मार्ट AI वीडियो जनरेशन क्षमता के साथ ग्रोक इमेजिन v0.9 किया पेश 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 06, 2025
02:11 pm
क्या है खबर?

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI ने अपने ग्रोक इमेजिन प्लेटफॉर्म के लिए नया अपडेट 0.9 जारी किया। इस अपडेट में AI वीडियो अब तेज, स्मार्ट और अधिक यथार्थवादी बन गए हैं। यह रिलीज OpenAI के सोरा 2 लॉन्च के ठीक बाद आई, जिससे AI वीडियो जनरेशन में नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। मस्क ने इस अपडेट के जरिए यूजर्स को बेहतर और तेज अनुभव देने का उद्देश्य बताया है।

खासियतें 

ग्रोक इमेजिन की खासियतें 

मस्क ने बताया कि नया ग्रोक इमेजिन अब तुरंत टेक्स्ट, इमेज और वीडियो जनरेट कर सकता है। ग्रोक 4 फास्ट सबसे तेज टेक्स्ट जनरेशन प्रदान करता है और वीडियो केवल 15 सेकंड में बनते हैं। इमेज भी लगभग तुरंत दिखाई देती हैं। इसके अलावा, वॉइस-फर्स्ट इंटरफेस से टाइपिंग की जरूरत नहीं रहती और यूजर्स सीधे बोलकर ऐप में काम कर सकते हैं। यह अनुभव को और आसान और तेज बनाता है।

अनुभव 

ग्रोक 4 फास्ट से शानदार वीडियो अनुभव 

ग्रोक 4 फास्ट बीटा मॉडल से बनाए गए वीडियो ने यूजर्स को बहुत हद तक प्रभावित किया है। फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक्स लैब की 8K रियलिस्टिक इमेज को वीडियो में बदला गया, जिसमें रोबोट, होलोग्राम और प्रकाश, प्रतिबिंब व बनावट बेहद सटीक दिखे। परिणाम प्रोफेशनल क्वालिटी वाले हाई रेजोल्यूशन वाले AI वीडियो देने में ग्रोक इमेजिन की क्षमता को दर्शाते हैं और इसे वीडियो जनरेशन के लिए एक प्रभावशाली विकल्प बनाते हैं।