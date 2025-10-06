एलन मस्क ने ग्रोक इमेजिन v0.9 किया पेश

एलन मस्क ने स्मार्ट AI वीडियो जनरेशन क्षमता के साथ ग्रोक इमेजिन v0.9 किया पेश

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:11 pm Oct 06, 202502:11 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI ने अपने ग्रोक इमेजिन प्लेटफॉर्म के लिए नया अपडेट 0.9 जारी किया। इस अपडेट में AI वीडियो अब तेज, स्मार्ट और अधिक यथार्थवादी बन गए हैं। यह रिलीज OpenAI के सोरा 2 लॉन्च के ठीक बाद आई, जिससे AI वीडियो जनरेशन में नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। मस्क ने इस अपडेट के जरिए यूजर्स को बेहतर और तेज अनुभव देने का उद्देश्य बताया है।