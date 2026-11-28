ग्रोक बॉट्स अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कई तरह के डिजिटल काम संभाल सकते हैं। मस्क मानते हैं कि आने वाले समय में ये बॉट्स एक पूरे बिजनेस को चला सकते हैं, जिसमें हर एक बॉट अपना काम वैसे ही करेगा जैसे असली कर्मचारी करते हैं।

कुछ यूजर्स तो अभी से ही फैक्ट-चेकिंग या सोशल मीडिया जैसे कामों के लिए कई बॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सभी एक मुख्य बॉट के निर्देशों के तहत काम करते हैं।

यह ठीक वही है, जिसकी कल्पना मस्क AI की मदद से काम को और व्यवस्थित और तेज बनाने के लिए कर रहे थे।