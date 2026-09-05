AI के शतरंज को समझने के दावे पर मस्क और चेस डॉट काॅम में छिड़ी बहस

चेस डॉट कॉम ने तर्क दिया कि शतरंज को पूरी तरह से हल करने का मतलब होगा इस खेल की हर संभव चाल और स्थिति को समझना।उसका कहना है कि यह संख्या ब्रह्मांड में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या से भी कहीं ज्यादा है।

मस्क ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि शतरंज में वैध स्थितियां (लीगल पोजीशंस) कहीं कम होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एडवांस AI ऐसे छोटे रास्ते (शॉर्टकट) खोज सकता है, जिनकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते।

यह बहस तब और व्यक्तिगत हो गई, जब मस्क ने मजाक में कहा कि वह किसी इंटर्न से बहस कर रहे हैं। इस पर चेस डॉट कॉम ने साफ किया कि उनके अकाउंट को कोई इंटर्न नहीं, बल्कि एक पूर्णकालिक कर्मचारी संभाल रहा है। इस मामले पर कई सोशल मीडिया यूजर्स चेस डॉट कॉम के साथ खड़े दिखे।