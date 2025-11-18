अरट्टई में आज से मिलेगा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, श्रीधर वेंबू ने दी यह जानकारी
क्या है खबर?
जोहो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अरट्टई के लिए 18 नवंबर की रात से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा पेश करने जा रही है। इसको लेकर कंपनी के सह-संस्थापक श्रीधर वेंबू ने यूजर्स से अपने ऐप अपडेट करने को कहा है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "प्ले स्टोर/ऐप स्टोर से अरट्टई ऐप अपडेट करें और अपने कॉन्टैक्ट्स को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मंगलवार रात से चालू हो जाएगा।" यह सुविधा व्हाट्सऐप को टक्कर देने में मदद करेगी।
अपडेट
ऐसे मिलेगी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा
वेंबू ने लेटेस्ट वर्जन की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि अपडेटेड ऐप वाले यूजर्स को एक नए एंड-टू-एंड चैट सेशन पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। मौजूदा वर्जन वाले यूजर 3 दिनों तक पुराने चैट सेशन का उपयोग जारी रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिनों के बाद सभी चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन में स्थानांतरित हो जाएंगी, जबकि पुराने सेशन आर्काइव कर दिए जाएंगे। कंपनी को ग्रुप चैट के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लॉन्च करने में कुछ सप्ताह और लगेंगे।
गिरावट
यूजर्स की गिरावट पर क्या कहा?
इस महीने की शुरुआत में यह मैसेजिंग ऐप चार्ट में शीर्ष पर रहने के कुछ सप्ताह बाद गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर शीर्ष 100 ऐप्स से बाहर हो गया। एक्टिव यूजर्स में भारी गिरावट के बारे में पूछे जाने पर वेंबू ने कहा कि ऐसी गिरावट अपेक्षित थी। उन्होंने कहा, "इन ऐप्स के लिए यही तरीका काम करता है। शुरुआती चर्चा कभी-कभी दीर्घकालिक सफलता के बराबर नहीं होती। टिकने की क्षमता ही मायने रखती है।"