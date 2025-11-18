अरट्टई में आज रात से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुविधा मिलेगी (तस्वीर: एक्स/@MrJha___)

अरट्टई में आज से मिलेगा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, श्रीधर वेंबू ने दी यह जानकारी

क्या है खबर?

जोहो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अरट्टई के लिए 18 नवंबर की रात से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा पेश करने जा रही है। इसको लेकर कंपनी के सह-संस्थापक श्रीधर वेंबू ने यूजर्स से अपने ऐप अपडेट करने को कहा है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "प्ले स्टोर/ऐप स्टोर से अरट्टई ऐप अपडेट करें और अपने कॉन्टैक्ट्स को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मंगलवार रात से चालू हो जाएगा।" यह सुविधा व्हाट्सऐप को टक्कर देने में मदद करेगी।