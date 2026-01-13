एलन मस्क ने की ऐपल-गूगल की AI साझेदारी की अलोचना, जानिए क्या कहा 

एलन मस्क ने की ऐपल-गूगल की AI साझेदारी को लेकर चेतावनी दी है

क्या है खबर?

टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनियों ऐपल और गूगल की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) साझेदारी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद एलन मस्क ने इसकी आलोचना की है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति ने इस सहयोग को गूगल के लिए 'सत्ता का अनुचित केंद्रीकरण' बताया है। यह टिप्पणी तब की जब गूगल ने ऐपल के साथ जेमिनी मॉडल और भविष्य के ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए एक बहु-वर्षीय समझौते की पुष्टि की।