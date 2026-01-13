एलन मस्क ने की ऐपल-गूगल की AI साझेदारी की अलोचना, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनियों ऐपल और गूगल की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) साझेदारी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद एलन मस्क ने इसकी आलोचना की है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति ने इस सहयोग को गूगल के लिए 'सत्ता का अनुचित केंद्रीकरण' बताया है। यह टिप्पणी तब की जब गूगल ने ऐपल के साथ जेमिनी मॉडल और भविष्य के ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए एक बहु-वर्षीय समझौते की पुष्टि की।
प्रतिक्रिया
गूगल की पोस्ट पर दिया जवाब
गूगल के पोस्ट का सीधा जवाब देते हुए मस्क ने तर्क दिया कि यह सौदा गूगल के मौजूदा प्रभुत्व को और मजबूत करता है। उन्होंने लिखा, 'गूगल के पास एंड्रॉयड और क्रोम भी हैं, ऐसे में यह उसके लिए शक्ति का अनुचित केंद्रीकरण प्रतीत होता है।' यह आलोचना इसलिए मायने रखती है, क्योंकि उनकी कंपनी का ग्रोक चैटबॉट गूगल जेमिनी का सीधा प्रतिस्पर्धी है। वे ऐपल और OpenAI के साथ ChatGPT इंटीग्रेशन को लेकर भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
अटकलें
टिप्पणी से लग रहीं ये अटकलें
कुछ लोग इस टिप्पणी को ऐपल-गूगल समझौते के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई की झलक के रूप में देख रहे हैं, जो उनके मौजूदा मुकदमे के समान है। कुछ इसे xAI की ओर से प्रतिस्पर्धी उत्पाद संभवतः एक फोन भी लॉन्च करने की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। यह आलोचना दोनों कंपनियों के लिए संवेदनशील समय पर आई है। जहां ऐपल पर AI में बढ़त बनाने का दबाव है, जबकि गूगल कई अविश्वास मामलों का सामना कर रही है।