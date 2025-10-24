एलन मस्क ने नासा प्रशासक शॉन डफी पर किया हमला, लगाए ये गंभीर आरोप 

एलन मस्क ने नासा के कार्यवाहक प्रशासक और परिवहन सचिव शॉन डफी पर तीखा हमला किया है। मस्क ने डफी पर बुद्धिमत्ता की कमी, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा और नासा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। यह हमला डफी द्वारा आर्टेमिस-III मिशन के लिए बोली प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद आया, जिसमें स्पेस-X का अनुबंध है। मस्क ने सोशल मीडिया पर डफी की आलोचना की और विवाद को तेज कर दिया है।

आर्टेमिस III आर्टेमिस-III और अंतरिक्ष दौड़ डफी ने फॉक्स न्यूज पर कहा कि स्पेस-X अद्भुत काम कर रही है, लेकिन समय से पीछे है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को मात देने और अपने कार्यकाल में चंद्रमा पर एक और मिशन करना चाहते हैं। अमेरिका में अंतरिक्ष कंपनियों के बीच होड़ होगी कि कौन सबसे पहले चांद पर पहुंचें। इस प्रक्रिया के तहत स्पेस-X और ब्लू ओरिजिन को अपने मिशनों में तेजी लाने की योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है।

विवाद मस्क और डफी के बीच विवाद मस्क ने डफी की बुद्धि पर टिप्पणी की और कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया। डफी ने सोशल मीडिया पर हल्के अंदाज में जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि महान कंपनियों को चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए। नासा की प्रेस सचिव ने भी कहा कि एजेंसी का लक्ष्य चीन से पहले चांद पर पहुंचाना है। हालांकि, मस्क ने ईमेल के जरिए टिप्पणी देने के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया और सार्वजनिक ध्यान केंद्रित हुआ।