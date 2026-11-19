मार्की ने एक मुकदमे का जिक्र किया, जिसे एक परिवार ने दायर किया था। इसमें बताया गया था कि एक 13 साल की बच्ची अपने स्कूल से मिले क्रोमबुक पर गूगल का AI इस्तेमाल कर पाई, जबकि जेमिनी ऐप ब्लॉक किया गया था।

वे गूगल से यह पता लगाने के लिए शोध करने को कह रहे हैं कि ये AI टूल्स छात्रों के लिए कितने सुरक्षित और फायदेमंद हैं। साथ ही उन्होंने गूगल से सुरक्षा उपायों और शिक्षा पर इनके प्रभावों के बारे में जानकारी देने की भी मांग की है।