बच्चों की सुरक्षा के लिए गूगल को स्कूलों से AI हटाने को कहा
अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड मार्की चाहते हैं कि गूगल अपने जेमिनी और गाइडेड लर्निंग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को K-12 स्कूलों में इस्तेमाल होने वाले सर्च टूल्स से अलग कर दे। इसके लिए उन्होंने 30 नवंबर की समय-सीमा तय की है।
उनका मकसद है कि स्कूल गूगल सर्च का इस्तेमाल करें, लेकिन ये AI के अतिरिक्त फीचर्स अपने आप चालू न हों।
मार्की और दूसरे कानून बनाने वाले इस बात को लेकर चिंतित हैं कि स्कूलों में छात्रों को AI टूल्स तक आसानी से पहुंच मिल रही है।
गूगल से शोध कराने की मांग
मार्की ने एक मुकदमे का जिक्र किया, जिसे एक परिवार ने दायर किया था। इसमें बताया गया था कि एक 13 साल की बच्ची अपने स्कूल से मिले क्रोमबुक पर गूगल का AI इस्तेमाल कर पाई, जबकि जेमिनी ऐप ब्लॉक किया गया था।
वे गूगल से यह पता लगाने के लिए शोध करने को कह रहे हैं कि ये AI टूल्स छात्रों के लिए कितने सुरक्षित और फायदेमंद हैं। साथ ही उन्होंने गूगल से सुरक्षा उपायों और शिक्षा पर इनके प्रभावों के बारे में जानकारी देने की भी मांग की है।